Spacciava hashish nel parcheggio dello Stato civile di Palermo, arrestato dalla municipale

Indisturbato, spacciava hashish all’interno del parcheggio dello Stato civile in piazza Giulio Cesare fino a quando gli agenti della polizia municipale, durante un controllo, sono stati insospettiti da un insolito via vai di gente dal posteggio. I caschi bianchi hanno arrestato in flagrante un giovane di 20 anni mentre stava scambiando soldi e droga con alcuni clienti: la pattuglia si era appostata nei paraggi, monitorando movimenti e attività del giovane spacciatore fino a quando non si è presentata l’occasione giusta per acciuffarlo.

In tasca gli sono stati trovati cento grammi di fumo suddivisi in stecchette avvolte con delle bustine. Il ragazzo è stato portato al comando di via Ugo La Malfa e già domani affronterà l'udienza per direttissima.

«Mi congratulo con la polizia municipale per l'operazione - ha detto Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - ho sempre denunciato quello che accade all'interno del parcheggio di piazza Giulio Cesare, sarebbe ora di iniziare a ragionare con l'amministrazione comunale affinché si arrivi ad una custodia anche videoregistrata e con pronto intervento dell'intera area».