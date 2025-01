Palermo, pusher si nasconde in chiesa per sfuggire agli agenti: arrestato

Agenti della squadra mobile hanno arrestato, in flagranza di reato, O.A., 40 anni nigeriano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno notato l’uomo mentre confabulava con una donna. Non appena i poliziotti si sono avvicinati il presunto pusher ha cercato di fuggire tra le stradine del mercato.

Per cercare di evitare l’arresto si è infilato nella chiesa di Sant’Antonino alla stazione cercando di confondersi tra i fedeli che assistevano alla messa. Gli agenti che non lo avevano perso di vista sono riusciti a farlo uscire dal luogo sacro mentre era in corso la celebrazione eucaristica. Addosso sono state trovate 39 dosi di eroina e 763 euro.