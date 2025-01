Malamovida a Palermo: multe, sequestri e due denunciati

Nuovi controlli della polizia municipale di Palermo nei luoghi della movida. Verifiche sono state eseguite in via La Lumia, in via Sammartino, piazza Nascè e via Libertà. Denunciati due titolari per violazione degli obblighi di custodia di due gazebo e sequestrate le apparecchiature elettroacustiche musicali. Multe per quasi 4 mila euro.

Gazebo sequestrato in via La Lumia

Nel primo locale, in via La Lumia era in corso l’attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli all’interno di un gazebo, già sottoposto a sequestro penale preventivo lo scorso ottobre. I numerosi avventori presenti erano tutti dediti al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche. Dal controllo, gli agenti accertavano come la situazione fosse rimasta invariata: occupazione di suolo pubblico con sedie, tavoli, ombrelloni. Erano stati rimossi, invece, i sigilli cartacei del decreto di sequestro preventivo e il nastro bianco e rosso apposto lungo tutto il perimetro. In considerazione dell’inosservanza degli obblighi di custodia, si procedeva al sequestro del gazebo. Il custode giudiziale e il rappresentante legale del locale sono stati denunciati in concorso. Sanzioni per quasi 2 mila euro.