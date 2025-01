Piano Battaglia, 13 interventi del soccorso alpino nel weekend per gli incidenti sulla neve

Fine settimana intenso a Piano Battaglia, dove le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono state impegnate in 13 interventi per incidenti sulla neve. Nonostante le temperature più miti abbiano ridotto lo strato nevoso, la località delle Madonie è stata presa d'assalto da numerosi visitatori.

Tra i casi più gravi, spiccano gli incidenti causati da slittini che hanno travolto tre palermitane. Una donna di 51 anni ha riportato un trauma spinale dopo essere stata colpita violentemente alle spalle e sollevata in aria, per poi ricadere di schiena. Un'altra, di 46 anni, ha avuto un trauma cranico, mentre una giovane di 25 anni ha rimediato escoriazioni al viso e un trauma inguinale.

Ma gli incidenti non si sono fermati qui. Un uomo di 38 anni, sempre di Palermo, ha sofferto per un trauma alla caviglia finendo in una buca con lo slittino. La giornata sulla neve è terminata in ospedale anche per un bambino di 8 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento), che ha riportato un trauma cervicale, e per un undicenne di Piazza Armerina (Enna), che ha subito un trauma cranico e la frattura della caviglia. Anche una donna di 57 anni, di Capaci, è rimasta ferita, riportando un trauma facciale.