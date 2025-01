Palermo: dal Consiglio comunale l'ok alla ricapitalizzazione di Rap

«Al termine di due giornate importanti, in Consiglio comunale, è stato dato il via libera al budget dell’Amg e alla ricapitalizzazione della Rap. Due atti importanti per il futuro delle due aziende deliberati dall’Aula, che ringrazio. Con la ricapitalizzazione dell’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti in città, l’amministrazione conferma il concreto sostegno alla Rap e al futuro dei suoi lavoratori, il tutto nell’interesse di un servizio pubblico reso ai cittadini». Lo dice in una nota il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. «Nell’ultimo anno, con l’appoggio del socio unico e degli uffici del Comune, la Rap ha avviato un processo di risanamento che mira a un maggiore efficientamento dell’attività di raccolta - aggiunge -. Un percorso che necessita di ulteriori passi in avanti e per il quale rivolgo il mio ringraziamento agli assessori all’Ambiente Alongi e al Bilancio e alle Partecipate Alaimo e agli uffici dell’amministrazione. Il mio ringraziamento va anche alla Presidenza del Consiglio comunale, alle commissioni consiliari competenti e a tutto il Consiglio comunale».

«Così l'azienda ripiana le perdite»



«La ricapitalizzazione della Rap, votata oggi dal Consiglio comunale di Palermo, mette finalmente la società partecipata nelle condizioni di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale. Un atto necessario per rilanciare l’azienda e fornirle gli strumenti per rendere servizi più efficienti a beneficio dei palermitani. Delibera che arriva pochi giorni dopo il parere del Cga che ha consentito la reiezione del ricorso straordinario al presidente della Regione contro il via libera alla realizzazione dei termovalorizzatori, nonché con la partenza della raccolta differenziata in ulteriori quartieri della città». Lo dicono i consiglieri di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici, Antonino Abbate, Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli. «L'ampliamento della raccolta differenziata, la realizzazione dei Ccr, la costruzione dei termovalorizzatori e la realizzazione dell’impianto per il trattamento degli ingombranti a Bellolampo - continuano i consiglieri - sono tra le misure che, nel medio e lungo periodo, rappresenteranno la ricetta giusta per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti». «Il via libera arrivato ieri al piano industriale e al budget di Amg - concludono i consiglieri - conferma l’attenzione di questa amministrazione e di questo consiglio per le partecipate che devono essere rilanciate, garantendo servizi di qualità».

Tantillo: «Rap potrà pianificare con serenità il futuro»

«La ricapitalizzazione approvata oggi - sottolinea il presindete del Consiglio comunale Giulio Tantillo - permetterà alla Rap di pianificare con maggiore serenità le proprie attività future. Soprattutto, consentirà l’avvio di interventi non più procrastinabili, a partire dall’assunzione di nuovo personale, passaggio indispensabile per garantire ai cittadini un servizio efficiente sotto ogni aspetto". "Il Consiglio Comunale ha pienamente adempiuto al proprio ruolo istituzionale. Ora i cittadini si aspettano, legittimamente, che l'azienda faccia altrettanto, traducendo questa opportunità in un concreto miglioramento dei servizi offerti alla città», conclude Tantillo.

Alongi: «La società ha le carte in regola per ripartire con slancio»

«L'impegno e il lavoro svolto in quest’ultimo anno dal tavolo permanente, voluto fortemente dal sindaco, che si è riunito tutti i lunedì con Rap e gli uffici, ha portato i suoi frutti». Lo dice in una nota l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi. «Il pagamento di 19 milioni di disallineamento che Rap vantava, le assunzioni di 160 lavoratori nel 2024, i progetti attivati per l'impiantistica di Bellolampo, la programmazione e la realizzazione dei CCR e l’ampliamento della raccolta differenziata, sono il punto di partenza e non di arrivo di una società che ha le carte in regola per ripartire con slancio in questo 2025»

Figuccia: «Atto necessario»

«Non è stato un percorso privo di ostacoli - sottolinea Figuccia - molteplici criticità sono state evidenziate e affrontate, cercando di fornire risposte concrete grazie al lavoro intenso della commissione che presiedo. Oggi, con il voto favorevole a questo atto, abbiamo gettato le basi per un futuro più solido per la Rap e un servizio più efficiente e sostenibile per la nostra comunità».