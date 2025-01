L’inchiesta sul clan mafioso di Resuttana a Palermo: Quartararo lascia il carcere e va ai domiciliari

Arresti domiciliari per Giovanni Quartararo, l'imprenditore condannato a otto anni e otto mesi per concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione. Il giudice Marco Gaeta ha accolto l'istanza dell'avvocato difensore Jimmy D'Azzò, ritenendo che il periodo di detenzione già scontato, la parziale ammissione delle accuse e il ridimensionamento del suo ruolo all'interno della vicenda giustifichino un'attenuazione della misura cautelare «rispetto ad un legame con Cosa Nostra non strutturale ma ab externo».

Per la Procura Quartararo, titolare di una catena di negozi di calzature, avrebbe messo la propria attività a disposizione del clan mafioso di Resuttana, fungendo da tramite riservato per la comunicazione tra i boss. L'operazione Resurrezione, in cui è stato coinvolto, aveva portato a una serie di condanne pesanti: in totale 150 anni di carcere a quattordici imputati. Tra le pene più severe, vent'anni ciascuno a Sergio Giannusa, considerato il cassiere del mandamento e responsabile della gestione del denaro proveniente dal racket, e a Mario Napoli, incaricato della riscossione delle estorsioni. Salvatore Genova, considerato il principale referente dell'organizzazione, aveva ricevuto una pena di 18 anni, nonostante lo sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato; a Carlo Giannusa erano toccati 14 anni; 12 a Salvatore Castiglione; 9 anni e 4 mesi a Michelangelo Messina mentre all'ex commercialista Giuseppe Mesia erano stati inflitti 9 anni.