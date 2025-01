Accoltellato al torace, giovane ferito alla Vucciria di Palermo

Un giovane di 23 anni a Palermo è stato ferito con un coltello al torace nei pressi della Vucciria. È stato portato nel Policlinico in sella ad uno scooter guidato da un’altra persona che è andata subito via. Il 23enne dapprima ha detto ai medici di essere stato ferito con colpi di pistola, poi di essere stato colpito con un grosso coltello. Le condizioni del giovane, che è piantonato dalla polizia, sono stabili. Il giovane è ora ricoverato ma fuori pericolo di vita: nelle prossime ore sarà operato e poi trasferito nel reparto di Chirurgia. Non sono ancora chiare le ragioni dei fendenti. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile.