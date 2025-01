Palermo, ok a piano industriale e budget di Amg, rinviata la ricapitalizzazione di Rap

Il Consiglio comunale di Palermo approva il budget e il piano industriale di Amg Energia e rinvia il voto sulla delibera che prevede la ricapitalizzazione della Rap. La delibera sull'Amg è stata votata a maggioranza da ventuno consiglieri. Dai banchi dell’opposizione sono arrivate sette astensioni. «Dopo il rinnovo del contratto di servizio per nove anni, effettuato nel luglio dello scorso anno - ha affermato in aula l’assessore al Bilancio Brigida Alaimo - adesso si dà il via libera alla programmazione dell’azienda del gas per il 2025». «L'azienda è sana e i bilanci sono in utile», ha detto nel suo intervento, nella sala Martorana, il presidente di Amg Energia Francesco Scoma. Il budget dell’azienda è di 31 milioni di euro. Il piano industriale 2025-2027 prevede, tra l'altro, ventisette assunzioni.

Il Consiglio comunale oggi non si è espresso sulla ricapitalizzazione della Rap. L’argomento tornerà all’ordine del giorno nella riunione fissata per domani alle 11.