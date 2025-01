Palermo, il colpo al Bistrot Albicocco di via Arcoleo: i ladri rubano pure i baci Perugina

Con l'avvicinarsi di San Valentino, qualcuno ha pensato bene di rifornirsi di dolcezza anche se non al supermercato. La scorsa notte Bistrot Albicocco, situato in via Giuseppe Arcoleo nei pressi di corso Calatafimi, è finito nel mirino dei ladri, i quali non si sono limitati a svuotare il registratore di cassa rubando i pochi contanti lasciati nel negozio ma hanno puntato sul vero bottino: decine di confezioni di Baci Perugina. Forse un colpo ispirato alla festa degli innamorati anche se il metodo non lascia davvero molto spazio al romanticismo.

I malviventi si sono intrufolati all’interno della caffetteria e pasticceria utilizzando un flex per tagliare la saracinesca che si affaccia su piazzetta Coppola e, una volta sfondata la porta d'ingresso hanno rovistatio nel locale. Alla fine, il bottino si è rivelato piuttosto magro: gli spiccioli trovati nella cassa e, a sorpresa, una quantità considerevole di cioccolatini.

A scoprire il furto sono stati i dipendenti arrivati ​​al lavoro di prima mattina. Davanti alla scena, con saracinesca e porta danneggiata, non hanno potuto far altro che avvisare i carabinieri. Le indagini sono in corso con una particolare attenzione alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona poiché il negozio non disporrebbe di un sistema di videosorveglianza interna. Si tratta dell’ennesimo colpo con le stesse modalità che si è verificato in città nelle ultime settimane. Emblematico il caso del Gran cafè Torino, bar che si trova nella strada del centro storico da cui prende il nome, che nel giro di un anno ha subito ben cinque furti con spaccata e che durante le ferie natalizie ha appeso il cartello «Non spaccate, non c’è nulla», gesto poi copiato da altri esercenti del quartiere.