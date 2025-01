Obbligava i suoi dipendenti a restituire metà dello stipendio, sequestrati oltre 40 mila euro a imprenditore di Carini

Estorsione nei confronti dei suoi dipendenti. Sequestrati a imprenditore oltre 41 mila euro dai finanzieri della compagnia di Partinico. L’indagato, attivo nel ramo del commercio al dettaglio di oggetti per la casa, accusato di estorsione, avrebbe costretto i dipendenti di un punto vendita di Carini, a restituire in contanti un importo pari al 50% dello stipendio a fronte di minacce di licenziamento o altre ripercussioni negative sul rapporto di lavoro.

In particolare la società versava regolarmente gli stipendi tramite bonifico bancario sui conti correnti dei lavoratori, i quali successivamente sarebbero stati indotti a ritirare in contanti le somme da restituire al datore di lavoro. Attraverso mirati accertamenti bancari e analisi degli estratti conto presi in esame dal 2018 al 2022, è stato quantificato il profitto del reato pari a 41.730 euro.