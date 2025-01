Emergenza al cimitero di Villabate, duecento bare in attesa di sepoltura

«Quando si entra nella cappella l’odore è nauseante, le bare sono lì da quasi un anno. La puzza si avverte anche in alcuni viali». È soltanto una delle ultime segnalazioni arrivate al Giornale di Sicilia sulle condizioni in cui versa il cimitero di San Giuseppe a Villabate, che da quasi un anno vive un’emergenza bare insepolte. Al momento se ne contano poco meno di duecento: posti non ce n’è più e l’amministrazione comunale tenta come può di tamponare in attesa che arrivino nuovi loculi (se ne attendono 140) e venga realizzato un nuovo campo di inumazione da 350 posti.

Inizio lavori che il sindaco Gaetano Di Chiara sta tentando di accelerare mentre si cerca di far fronte ai numeri incresciosi con le estumulazioni.

Ma chi si reca a visitare i propri cari che riposano all’interno delle cappelle gentilizie, si trova in grave difficoltà: dai cassetti si tirano fuori le mascherine per cercare di affrontare la puzza che arriva dalle bare ospiti, lo spazio è ridotto e «ovviamente ci si sente in imbarazzo», spiegano in una delle segnalazioni. Quasi in ogni cappella ci sono in media due bare, in alcune si arriva anche a quattro tutte sistemate lateralmente sotto altre sepolture.