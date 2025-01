Messina Denaro, indagini su due interventi chirurgici

Matteo Messina Denaro durante la sua trentennale latitanza non è stato operato solo in Spagna agli occhi. Ci sono altri due interventi eseguiti e dichiarati sotto falso nome dal capomafia, morto il 25 settembre 2023, all’età di 61 anni, in una stanza di massima sicurezza nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, a causa di un tumore del colon da cui era affetto. È stato sepolto due giorni dopo in forma privata nel cimitero di Castelvetrano.

Il mafioso fu operato una prima volta all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo e poi alla clinica La Maddalena di Palermo spacciandosi per il geometra Andrea Bonafede. Nessuno si è presentato agli organi di polizia giudiziaria o in procura dicendo di averlo avuto in cura. «L'omertà lo protegge da vivo e da morto», ha detto il pubblico ministero Gianluca De Leo della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nel corso della requisitoria al processo che vede imputato Alfonso Tumbarello.