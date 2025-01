Vulcano, dj set registrato sul cratere dell'isola per il progetto Vulkanik

In un’atmosfera sospesa tra cielo, mare e terra, il progetto Vulkanik ha scritto una nuova pagina della sua storia con un DJ set unico nel suo genere, registrato direttamente sul cratere dell’isola di Vulcano. Un evento che celebra la bellezza selvaggia e inconfondibile delle Eolie, fondendo musica e natura in un connubio perfetto per raccontare al mondo l’unicità di questo territorio.

Il Vulkanik è un’iniziativa innovativa che prende vita proprio nel cuore delle isole Eolie, con l’obiettivo di creare esperienze culturali e artistiche capaci di valorizzare la storia e la natura di queste terre. Questo DJ set rappresenta un punto di incontro tra la tradizione e l’innovazione, portando la creatività contemporanea in uno scenario naturale mozzafiato.

«Con il DJ set sul cratere di Vulcano abbiamo voluto creare una connessione unica tra la musica e la forza primordiale di questo luogo straordinario. È un messaggio di valorizzazione e rispetto per il territorio che amiamo profondamente», ha dichiarato Giuseppe Fonti, Direttore artistico del progetto

Arianna Giuffrè, Marketing Manager, ha aggiunto: «Questo evento rappresenta una nuova frontiera per la promozione delle Eolie: un mix di emozioni e narrazioni che punta a far conoscere al grande pubblico un territorio ricco di bellezza e cultura».