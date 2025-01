Ponte Corleone: i pini sbarrano la terza corsia

Nella carreggiata direzione Catania del ponte Corleone qualcosa si muove, ma a rilento. Lì dove un anno fa sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria, che a breve cominceranno nella carreggiata opposta in direzione Trapani, sta prendendo forma il cantiere per il raddoppio del viadotto, annunciato ad aprile, ma un manipolo di alberi, in particolare dei pini, ostacolano il pieno avvio delle attività.

Sulla vicenda stanno lavorando gli uffici del Verde, che nei giorni precedenti hanno effettuato un sopralluogo che dovrà tradursi in una relazione scritta che indicherà il da farsi. Il report completo è atteso a giorni ma non ci sarebbe altra via: i pini, che al momento sarebbero soltanto tre ma a guardarsi intorno potrebbero aumentare, dovranno lasciare spazio alle future corsie. Dalle prime carte, emergerebbe che alcuni alberi sarebbero stati trovati in cattive condizioni di salute e che quindi sarebbe stato comunque necessario l’abbattimento. Il cantiere è in lento allestimento, in attesa di più dettagliate informazioni e indicazioni, ma dagli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici trapela fiducia e la speranza è di concludere tutto prima dell’anno e mezzo stimato dalla ditta appaltatrice, cioè aprile 2026 quando dovrebbe essere consegnata alla città l’intera opera. Il costo complessivo dell’operazione si aggira intorno ai 17,5 milioni di euro, finanziati interamente con fondi regionali: il primo viadotto, quello lato Catania, dovrebbe essere pronto entro agosto 2025, mentre per la seconda tranche dei lavori bisognerà attendere, appunto, la prossima primavera.