Pohjanpalo verso il Palermo, insorgono i tifosi del Venezia

Non sarà la levata di scudi che era avvenuta in passato per Beppe Signori, ma nel suo piccolo, al Venezia si sta replicando una situazione simile. Le voci di un trasferimento di Joel Pohjanpalo al Palermo non vanno giù ai tifosi, che si stanno facendo sentire. Le foto degli striscioni appesi fuori dal centro sportivo Cà Venezia («Il doge non si tocca») sono diventate virali nei social lagunari, accompagnati da proteste verso la società. Del resto, il matrimonio tra il finlandese che cammina per le calli, gira in barca e beve spritz nei bar come uno dei tanti residenti sembrava idilliaco, destinato a durare. Ma così, invece, pare non essere. Per carità, nulla di scritto, nulla di sancito (per ora), ma pare che il doge sia destinato a vestire la maglia rosanero, anche quello, un duro colpo, visto che a Venezia non si è ancora digerita l’estate del 2002, quando Zamparini portò via una dozzina di giocatori dal ritiro estivo in un trasferimento proprio al Palermo, sua nuova squadra. Dopo oltre vent'anni, ancora un simbolo del Venezia sembra essere in partenza verso la Sicilia.