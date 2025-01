Palermo, un autobus è stato preso a sassate da alcuni ragazzini al capolinea dell'ospedale Civico

Teppisti di nuovo in azione e un altro autobus dell’Amat viene preso a sassate. È accaduto al capolinea dell’ospedale Civico, dove un branco di ragazzini terribili in vena di gesti violenti ha preso di mira una vettura della linea 246. Il gruppetto di giovanissimi ha scagliato alcune pietre contro il mezzo pubblico ed ha mandato in frantumi il vetro posteriore. Momenti di paura per l’autista e i passeggeri a bordo. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Dal piazzale dell’ospedale è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri. I militari hanno ascoltato l’autista dell’Amat, che ha subito informato i responsabili dell’azienda, e i testimoni per ottenere notizie utili per risalire agli autori della sassaiola. All’esame degli investigatori anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza installati sul mezzo e nella zona. L’azione dei vandali allunga la lista dei danneggiamenti contro i mezzi pubblici. Autobus e tram vengono spesso presi di mira da bande di ragazzini che lanciano sassi contro i mezzi in corsa o fermi ai capolinea mettendo a serio rischio l’incolumità di passeggeri e personale dell’Amat. Per non parlare delle azioni di gruppi di bulli che salgono sulle vetture per disturbare con modi pesanti autisti e cittadini. L’Amat da tempo ha fatto ricorso al personale di aziende di vigilanza privata e ha installato sui mezzi sistemi di videosorveglianza.