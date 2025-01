Palermo, Rap: entro l'estate raccolta differenziata anche all'Arenella e Vergine Maria

Oggi durante la seduta di consiglio della Settima Circoscrizione era presente il presidente della Rap Giuseppe Todaro per annunciare ufficialmente l’avvio della raccolta differenziata nei quartieri Cardillo, Tommaso Natale, Marinella e Sferracavallo, previsto per il 31 gennaio. «Rap ci ha annunciato che con il rinforzo di personale che avverrà a breve nell'azienda, il Ccr di via Nicoletti verrà aperto anche il pomeriggio», dichiara il consigliere di Forza Italia in VII Circoscrizione Ferdinando Cusimano. «Esprimo grande soddisfazione per l’impegno che Rap e Srr Palermo stanno mettendo in atto per questa iniziativa di raccolta differenziata nel quartiere di Cardillo, Tommaso Natale, Marinella e Sferracavallo. Grazie alla collaborazione che c’è stata nei mesi scorsi sulla raccolta differenziata a Mondello e Partanna si è reso possibile garantire un servizio migliore ai cittadini».

«Ho chiesto inoltre – continua Cusimano – che vengano organizzati più punti di ritrovo nei quartieri per distribuire il kit ai cittadini ancora sprovvisti. Prima dell’estate partirà la raccolta differenziata anche all’Arenella e Vergine Maria. Si delinea un quadro generale positivo per il bene dell’ambiente cittadino e un grande senso di civiltà nei confronti dei palermitani. L’avvio della raccolta differenziata è un grande segnale positivo per la città di Palermo, ma è necessaria la collaborazione di tutti. Inoltre per incentivare e promuovere la raccolta differenziata nel territorio della VII Circoscrizione – conclude Cusimano – saranno organizzate iniziative con le scuole».