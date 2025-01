L’omicidio dell’ex calciatore al Notr3 di Palermo, fitto il giallo delle rivoltelle: il ruolo di un terzo giovane

Arma vera o pistola a salve? Due pistole oppure una sola quella notte alla discoteca Notr3? A più di un anno dall'omicidio di Rosolino Lino Celesia, il giallo resta irrisolto. La tragica storia dell’ex calciatore ventiduenne, ucciso nella notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2023 nel locale di via Pasquale Calvi, torna oggi in aula in Corte d'appello per la sentenza bis nei confronti di Gabriele Orlando, 24 anni - fratello maggiore di Matteo già condannato a 12 anni per il delitto - che, in primo grado, si è visto infliggere una pena di 4 anni e 8 mesi per porto e detenzione illegale di arma.

Al centro del procedimento c'è di nuovo il mistero della pistola mai ritrovata, un episodio che ha lasciato lo spazio aperto a tanti dubbi perché, come dimostrerebbe il video di quella tragica serata, c'è un altro individuo che impugna un’arma nei momenti successivi al delitto. Si tratterebbe di un amico dei due fratelli, mai indagato, che è stato ripreso nei frame prima che Gabriele venga immortalato a sua volta con una pistola in mano per un breve istante.