In piazza Santa Chiara a Palermo situazione a rischio, l’area riservata ai pedoni trasformata in parcheggio

Pedonale sì ma solo ogni tanto. La segnaletica parla chiaro e anche l’ordinanza che ha vietato l’accesso alle auto sembra essere ormai nota a tutti, eppure piazza Santa Chiara si ritrova quotidianamente ad essere trasformata in un parcheggio a cielo aperto. Ad ogni ora del giorno e della notte, a ridosso delle abitazioni ci sono automobili in sosta e motorini che sbarrano le porte di ingresso. C’è poi chi sfreccia a folle velocità noncurante della presenza di anziani e bambini per strada. «Sono un residente dell’area pedonale di piazza Santa Chiara e nonostante i cartelli di divieto, auto e moto transitano senza problemi. La situazione è ormai fuori controllo – si legge in un messaggio inviato da Gaetano Olivieri alla redazione del Giornale di Sicilia.

«Le auto in corsa mettono in pericolo i ragazzini che giocano in zona e gli utenti dell’oratorio Santa Chiara. Non va meglio anche per i turisti che visitano il percorso turistico arabo-normanno di cui la piazza è parte. Il rischio è quello di essere travolti – prosegue il messaggio - L’accesso e il parcheggio non autorizzato di veicoli e motocicli, inoltre, danneggia la facciata delle abitazioni. Ho segnalato da mesi il caso al Comune per presidiare la zona pedonale e se è il caso anche installare opportuni dissuasori ma, ad oggi, non è stato fatto nulla. Noi residenti siamo veramente amareggiati. Chiediamo maggiori controlli e soprattutto sanzioni», conclude.

A ben vedere, il problema delle aree pedonali violate riguarda anche altre zone della città. Da tempo, i residenti di piazza Fonderia segnalano la presenza di mezzi parcheggiati a tutte le ore all’interno dell’area pedonale.

I vigili intervengono e subito dopo pochi giorni la situazione torna come prima. Lo stesso vale per piazza Niscemi e piazza Monte di Pietà, dove spesso sono proprio degli abusivi a rimuovere i dissuasori e a consentire alle auto di parcheggiare indisturbati. Dagli uffici della polizia municipale fanno sapere che piazza Santa Chiara, così come tutte le aree pedonali cittadine, è oggetto di costanti controlli da parte delle pattuglie di zona. La problematica è ben nota al comando e la piazza sarà interessata da ulteriori passaggi nei prossimi giorni.