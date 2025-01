Ponte Corleone a Palermo, chiuso ancora un altro accesso

Nuove limitazioni sul ponte Corleone. Con una nuova ordinanza, l’ufficio Mobilità del Comune ha chiuso l’ultima corsia d’ingresso alla carreggiata centrale in direzione Trapani. Al momento gli interventi di manutenzione sono stati effettuati solo dal lato direzione Catania.

La chiusura sarà attuata, attraverso l’apposizione di new jersey, a partire da domani. Da quel momento in poi verrà prevista l’istituzione del doppio senso di marcia nell’intero tratto della bretella laterale di viale Regione Siciliana fino all’incrocio con via Villagrazia, e sarà apposta la segnaletica di strada senza uscita all'incrocio. «La validità del presente provvedimento - si legge nell’ordinanza - è vincolata sino a cessate esigenze ai fini della regolare transitabilità del ponte Corleone». Il timore ora è che si vivano disagi nella circolazione, ancora più di prima, a causa del restringimento della carreggiata con traffico paralizzato e file chilometriche.

Nel frattempo, procede anche il progetto del raddoppio del ponte Corleone. Il Comune sta provando a potenziare la viabilità della Circonvallazione aggiungendo quattro nuove corsie, due per ogni viadotto sul fiume Oreto. Il costo complessivo dell’operazione si aggira intorno ai 17,5 milioni di euro, finanziati interamente con fondi regionali. I lavori sono partiti ad inizio dicembre. Il primo viadotto, quello lato Catania, dovrebbe essere pronto entro agosto 2025, mentre per la seconda tranche dei lavori bisognerà attendere almeno aprile 2026.