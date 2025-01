Palermo, la tredicenne sotto effetto di alcol e droga durante gli abusi sessuali: caccia a un giovane

La vittima verrebbe da una contesto familiare problematico, è stata in casa famiglia ed è ora affidata alla madre, anche lei con problemi di dipendenza. Era proprio con lei quando sarebbe uscita dell’ospedale forse per andare a comprare un gelato, verso le 19 di sabato.

La fuga dall'ospedale

Sarebbe sorta una lite tra madre e figlia e la ragazzina si sarebbe allontanata dopo aver chiamato - o incontrato dopo averla chiamata precedentemente e questo potrebbe essere la ragione del litigio - un’amica che le avrebbe portato dei vestiti.

Dall’ospedale dei bambini le due ragazzine si sarebbero recate al Borgo Vecchio, che dista circa 40 minuti a piedi, una zona dove è più facile per un minorenne comprare bevande alcoliche dove si può trovare facilmente hashish, marijuana o cocaina.

Il racconto choc

Il racconto della vittima sarebbe frammentario e lacunoso perchè le fasi degli abusi sarebbero avvenute mentre lei era ubriaca e sotto l’effetto di marijuana. Al Borgo Vecchio si sarebbe appartata con un ragazzo che poi le avrebbe usato violenza. La ragazzina ha raccontato di avere tentato di opporsi ma inutilmente.

La tredicenne sarebbe tornata ubriaca verso le 2 di notte in ospedale e si sarebbe coricata senza dire nulla. La mattina dopo avrebbe raccontato degli abusi e della violenza subita ai sanitari, racconti che sarebbero confermati dalle visite mediche.

Le indagini della Mobile

Gli investigatori ora cercano l’altra ragazza che avrebbe accompagnato la vittima al Borgo Vecchio e soprattutto il giovane che avrebbe abusato di lei.

Seppure con grandi differenze la vicenda riporta alla mente lo stupro di gruppo del luglio 2023 a Palermo. Proprio oggi la procura ha chiesto una condanna a due anni e 4 mesi per Angelo Flores, uno dei sette giovani già condannati in primo grado, accusato di revenge porn perché avrebbe diffuso video e foto della violenza sessuale sulla ragazza che allora aveva 19 anni. Flores avrebbe filmato lo stupro con il cellulare. Il giovane, difeso dall’avvocato Leonarda Lo Presti, ha sempre sostenuto che fosse stata la presunta vittima a chiedergli di fare il video anche se oggi in aula ha chiesto scusa per avere diffuso quelle immagini.