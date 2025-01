Incendio al porticciolo turistico Marina Villa Igea di Palermo, cause ancora da accertare

Intorno alle ore 8.30 di questa mattina, 21 gennaio, il personale dei vigili del fuoco del distaccamento nord e personale nautico e sommozzatori sono intervenuti presso il porticciolo turistico Marina Villa Igea per l'estinzione di un principio di incendio che ha coinvolto una imbarcazione ormeggiata.

All'arrivo sul posto l'incendio era già stato spento dal personale del porto, i vigili del fuoco allora hanno effettuato operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'imbarcazione. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 9.30. Le cause sono in fase di accertamento.