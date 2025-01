Furti con spaccate a Palermo, presi di mira una tabaccheria e un distributore di carburante

Altri due furti a Palermo compiuti entrambi con la tecnica della spaccata. Uno in una tabaccheria in via Papireto, la seconda in un distributore di carburante Ip in via Crispi. Nel primo i ladri hanno danneggiato la vetrata d’ingresso e portato via soldi e tabacchi. Su questo furto indaga la polizia.

Nel secondo, a pochi metri dal porto, sono state forzate le grate in ferro ed è stata sfondata la porta a vetri dell’ufficio. È stata portata via una cassetta di ferro in cui era custodito l’incasso, anche in questa circostanza ancora da quantificare.