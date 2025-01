Con l'auto finisce contro guard-rail in viale Regione Siciliana, grave giovane a Palermo

Un giovane di 20 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo essere finito contro il guard-rail con la sua Fiat Punto in viale Regione Siciliana, lungo la bretella che costeggia il carcere Pagliarelli, in direzione Catania. L’auto è finita contro le barriere e il giovane ferito è rimasto incastrato dentro.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’automobilista. Le squadre di soccorso hanno affidato il giovane ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso. Il traffico sostenuto è rimasto paralizzato. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale.