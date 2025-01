Controlli sulla movida, a Palermo chiuso un pub: sanzioni per 13 mila euro

A Palermo la polizia locale nel corso di alcuni controlli sulla movida ha chiuso un pub della zona in via dei Vespri perché non aveva i requisiti e titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali come la Scia sanitaria e quella per la somministrazione di alimenti e bevande. Gli agenti hanno anche sequestarto le attrezzature. Sono state irrogate due sanzioni per complessivi 8 mila euro.

Il controllo ha inoltre evidenziato carenze igienico sanitarie strutturali, che hanno determinato un’ulteriore sanzione di 2 mila euro, oltre alla mancata prescrizione al piano di autocontrollo Haccp, sanzionata anche in questo caso per 2 mila euro. Un’ulteriore multa di mille euro è stata poi comminata al titolare del pub per mancanza del prescritto piano attestato di alimentarista.