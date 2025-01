Palermo, in via Libertà marciapiedi recintati: l’asfalto si rifarà di notte

Certo, non si potranno asfaltare per bene e tutti in una volta 1000 chilometri di strada, ma si prova a intervenire in quelle più dissestate e soprattutto trafficate.

Il Comune ha preso l’impegno di continuare a investire risorse per cercare di sistemare la grave situazione della viabilità cittadina, capitolo per lungo tempo dimenticato o affidato a ditte per interventi di emergenza. Con l’impegno dei fondi dell’avanzo di amministrazione del 2024, si prosegue nel restayling.

È tutto già pronto, e se la pioggia non ci mette (ancora) lo zampino, gli operai potranno cominciare a scarificare per rimuovere il vecchio manto ammalorato e gettare la «colata» nera che lo fa nuovo di zecca. E sicuramente più sicuro per gli automobilisti.

La manutenzione stradale riparte da via Libertà. La rete di protezione arancione divide l’asfalto in via di rifacimento dal marciapiede che va dall’incrocio con via Notarbartolo a piazza Croci.

Già sistemate via Volturno, via Castelforte, parte di via Roma, via Crispi, piazza De Gasperi, si guarda avati. Bisogna recuperare una grande mole di arretrato.

Sono nove le delibere che contengono i nuovi progetti approvati in via amministrativa. »C’è quella che prevede interventi di manutenzione straordinaria i, via Resuttana e San Lorenzo (tratto fra via Spadolini e via Aldisio) , viale Francia e via Montecarlo per 1,6 milioni.

Poi c’è quella da 1,1 milioni da piazza Tumminello sino al sottopasso di via Crispi (e lì ci sono buche transennate già da qualche tempo che attendono di essere eliminate); e ancora 916 mila euro per il progetto manutentivo di piazza Ziino, via Malaspina, piazza Tosti, via Parlatore e via veneziano. c’è poi un altro progetto approvato, da un milione e mezzo, -proposto come tutti gli altri dall’ingegnere Adriano Di Francisca, dirigente dell’ufficio Infrastrutture viarie e della mobilità - per un tratto di via Villagrazia e via Altofonte.

Serviranno 825 mila euro per un tratto di via Oreto (da via Buonriposo a viale Regione Siciliana).

Proseguendo: 1,4 milioni per interventi in via Turati, piazza Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Serradifalco, via Dante, via Perpignano e piazza Principe di Camporeale; 938 mila euro per via Dei Cantieri, vie Gulì, papa Sergio, Bordonaro e piazza Giachery.

Infine, c’è il progetto esecutivo per 1,2 milioni per le vie Sampolo, Dell’Artigliere e piazza Leoni. E c’è il nuovo ingresso del progetto esecutivo da oltre un milione per la manutenzione di strade e marciapiedi da piazza Tumminello al sottopasso di via Francesco Crispi: ovviamente sempre con carattere di urgenza «per ragioni di sicurezza della circolazione e di decoro urbano.