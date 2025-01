Palermo, giovane aggredito per rapina. Alto impatto, nelle strade della movida identificate 356 persone

Un palermitano di 23 anni è stato aggredito la scorsa notte nella zona della stazione centrale, in via Paolo Balsamo. La vittima sarebbe stata accerchiata e picchiata, pare per un tentativo di rapina.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato il giovane che ha rifiutato di essere portato al pronto soccorso. Indagini sono in corso. Nel fine settimana nuovi controlli lungo le strade della movida sono stati compiuti carabinieri, guardia di finanza e polizia. Complessivamente, sono state identificate 356 persone. In tutto sono stati controllati 63 veicoli e sono state contestate tre violazioni al codice della strada con sequestro amministrativo di un mezzo sprovvisto di copertura assicurativa.