Tornano le buche nelle strade di Palermo, la pioggia cancella l’asfalto: pericoli per le voragini

Stesso sentimento per gli automobilisti, costretti a guardare prima di tutto l’asfalto per salvaguardare pneumatici e carrozzeria, quando decidono di immettersi in via Bernabei o percorrere via Serradifalco: nella prima, una traversa di via Malaspina, l’asfalto si presenta subito ammalorato, il tempo si svoltare e i contraccolpi si avvertono immediatamente. In via Serradifalco, nel tratto in cui la strada diventa più stretta, il cemento è ferito e sgretolato: quasi impossibile evitarlo per le auto, difficile per gli scooter costretti ad uno pericoloso zig zag.

I vigili urbani cercano dove possono di piazzare le vetture davanti le buche e deviare il traffico, in attesa dell’arrivo del pronto intervento. Scene alle quali si è assistito spesso nei mesi scorsi e che ora sembrano tornate di gran moda.

Le buche si riaprono ma vanno avanti i lavori per riqualificare gli assi viari: è di ieri la scarifica in via Montepellegrino nella carreggiata lato monte, rimasta fuori (soltanto temporalmente) dalla prima tranche di opere di rifacimento dell’asfalto che ha coinvolto la carreggiata lato mare di via Montepellegrino appunto, via Alcide De Gasperi, piazza Papa Giovanni Paolo II e via Belgio. Adesso si completa il giro, poi toccherà alla via Crispi, giornalmente segnalata da chi la attraversa e ormai ridotta ai minimi storici.

L’inizio dei lavori è previsto nei prossimi mesi. Prima infatti sarà il turno della via Libertà: gli operai stanno sistemando l’orlatura dei marciapiedi e poi tytto sarà pronto per il rifacimento del manto stradale. Le maestranze lavoreranno la notte. Concluse la strada si potrà partire sulla via Crispi e in contemporanea verrà riqualificato il marciapiede lato mare di via Libertà, dall’incrocio con la via Notarbartolo fino a piazza Vittorio Veneto.