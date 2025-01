Palermo, rubati 50 giubbotti da Bebè Chic: colpo da 10 mila euro

I ladri hanno fatto irruzione in un negozio di abbigliamento per bambini a Palermo. Il colpo è stato messo a segno nell’esercizio commerciale Bebè Chic in via Nicolò Turrisi.

Una volta dentro i ladri hanno portato circa 50 giubbotti di marca dal valore complessivo di circa 10 mila euro.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei titolari e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale ma anche della zona per risalire agli autori del colpo.