Nas a Palermo, sequestrata pescheria a Sant'Erasmo: l'attività era completamente abusiva

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo hanno sequestrato una pescheria a Sant'Erasmo. Dai controlli è emerso che l’attività commerciale, specializzata nella vendita di frutti di mare, fosse completamente abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione e con gravissime carenze igieniche. I carabinieri hanno proceduto al sequestro di oltre un quintale di prodotti non tracciato e notificato al titolare sanzioni per 4.600 euro.

La struttura, del tutto abusiva, era già stata colpita da un provvedimento di chiusura. Quest’ultimo però non era mai stato eseguito, così i carabinieri sono tornati sul posto: la struttura non aveva nessun collegamento alla rete idrica e il titolare utilizzava l’acqua del porticciolo vicino.

Durante il controllo è emerso che la pescheria non aveva alcun tipo di autorizzazione: cozze, vongole, gamberi e ostriche non erano tracciate ed si trovavano in cattivo stato di conservazione. Oltre un quintale la merce sequestrata dai carabinieri che hanno scoperto che anche il furgoncino con cui veniva trasportato il pesce era senza assicurazione.