L'edificio crollato a Caltanissetta per il maltempo: c'era già un progetto per la demolizione

L’immobile crollato ieri a Caltanissetta doveva essere demolito da tempo. Qualche anno fa, infatti, come confermato dal capo dell’ufficio tecnico del Comune, Giuseppe Tomasella, era stata emessa un’ordinanza di demolizione ma il proprietario non aveva provveduto.

Per questo motivo il Comune di Caltanissetta aveva previsto un progetto per la demolizione e per il 30 gennaio era stata predisposta la gara d’appalto per individuare l’impresa che doveva fare i lavori.

Ma ieri ci ha pensato il maltempo e dopo una giornata di forte vento e pioggia l’immobile di via Cappuccini, traversa di via Niscemi, è letteralmente imploso. Sotto soltanto un’automobile, e per fortuna nessuno all’interno. Il crollo è avvenuto intorno alle 19.30 quando i residenti nelle vicinanze hanno udito un forte boato.

Poi la polvere che si è alzata copiosa fino a rendere impossibile la visuale e infine il panico. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che a loro volta hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi con forze dell’ordine e 118 sul posto.