Erogazione idrica, l'Amap: disservizi in sette comuni nel Palermitano

Da oggi e per qualche giorno ci potranno essere disservizi nell’erogazione dell’acqua nei comuni di Alia, Aliminusa, Caccamo, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba e Vicari in provincia di Palermo.

Lo comunica l’Amap l’azienda che si occupa della gestione del servizio idrico a Palermo e in diversi comuni della provincia.

«Si stanno verificando sensibili cali nelle portate consegnate ai comuni dell’Acquedotto Montescuro Est gestito da Siciliacque - dice l’Amap - Da qui i disservizi nella distribuzione idrica».