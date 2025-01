Palermo, un turista australiano aggredito e rapinato da un gruppo di ragazzini in corso Vittorio Emanuele

Un turista australiano di 52 anni è stato aggredito in via Vittorio Emanuele la scorsa notte a Palermo. E’ stato circondato da un gruppo di ragazzini che lo hanno ferito al volto e gli hanno strappato lo smartphone. I rapinatori avrebbero cercato anche di prendergli il portafogli ma non ci sarebbero riusciti. Poi sono fuggiti tra i vicoli del centro storico. Le indagini sono condotte dagli agenti di

polizia che hanno raccolto la testimonianza del 52enne che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza per risalire ai rapinatori.