Maltempo, a Palermo le strade si trasformano in fiumi - IL VIDEO

Pioggia battente a Palermo e via Imera si trasforma nuovamente in un lago difficile da attraversare. A pochi passi dal cantiere del passante ferroviario, l'acqua non riesce a defluire e bastano pochi minuti perché la strada diventi quasi impossibile da attraversare per automobili e pedoni. Solo pochi giorni fa un uomo alla guida di un furgoncino è rimasto impantanato; è uscito dal finestrino per arrampicarsi sul tettuccio e da lì ha iniziato a sbracciarsi e a chiedere aiuto. Lo ha tirato fuori una squadra dei vigili del fuoco.

Fiumi in strada segnalati anche nella zona di Mondello dove in via Castelforte si registrano difficoltà nella circolazione. Così anche viale Venere, molte delle strade interne e via Ludovico Bianchini allo Zen dove i tombini non reggono la pressione dell'acqua e «ogni volta è un pericolo», spiega chi gira il video.

Sulla A29 in direzione Palermo, all'altezza dello svincolo per Capaci, un camion ha fatto un testacoda: il traffico risulta bloccato fino all'altezza delle gallerie