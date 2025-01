L’incidente a mamma e figlio in via Roma a Palermo, si presenta l’investitore

Il piccolo di sette anni, vittima dell’incidente di una settimana fa in via Roma, è stabile e sotto la stretta osservazione dell’equipe guidata dal primario dell’emergenza dell’Ospedale dei Bambini Domenico Cipolla.

Accompagnato dalla madre, anch’essa travolta e rimasta contusa, starebbe rispondendo bene alle cure anche se per oggi è stata fissata una risonanza magnetica dopo le tre tac che sono state effettuate. I medici vogliono procedere con ulteriori accertamenti per escludere del tutto eventuali pericoli nascosti. Mamma e figlioletto sono due cittadini stranieri: stavano attraversando la strada in via Roma all’altezza di piazza San Domenico quando il piccolino è stato preso in pieno.

Sulla dinamica sono emersi nuovi dettagli: a impattare sulla famigliola sarebbe stato uno scooter e non un’automobile, come riferito inizialmente da alcuni testimoni. Mamma e figlio si trovavano al centro della strada, davanti a loro una signora, quando il motociclo gli è arrivato addosso senza alcuna possibilità, per loro, di evitarlo. L’uomo alla guida, forse per paura, sarebbe scappato per poi ripensarci e tornare sui propri passi quando sul posto c’erano già vigili urbani e ambulanza.