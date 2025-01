Il sindaco Catania: «Gira una fake news sulle scuole, domani saranno aperte»

«Sta girando un’ordinanza a mia firma con cui avrei disposto la chiusura delle scuole anche per domani. E’ un falso. Per domani è prevista allerta gialla e le lezioni si terranno regolarmente. Non mi sono state rappresentate situazioni particolari, anche perché - è giusto precisare - molti dirigenti scolastici non hanno avuto la possibilità di controllare lo stato di fatto». Così il sindaco di Catania, Enrico Trantino, su Facebook.

«Naturalmente, ove in primissima mattinata dovessero riscontrare situazioni particolari - aggiunge il sindaco di Catania - lo potranno segnalare e si disporrà la chiusura del singolo istituto scolastico, utilizzando i mezzi di comunicazione più diretti di cui oggi disponiamo. Senza considerare i disagi che creerei a molti familiari nel caso di sospensione delle attività didattiche, ai nostri ragazzi desidero far sapere che chi decide nell’interesse di un’intera comunità deve avere senso di responsabilità e agire facendo 'la cosa giustà. Capisco che molti studenti, lo siamo stati tutti,

spererebbero di non andare a scuola. Ma - conclude Trantino - se io li assecondassi sarei un pessimo Sindaco. In assenza di comunicazioni di situazioni concrete che comportino disagi per

gli studenti, ho il dovere di tenere aperte le scuole».