Furgoni, magazzini e nomi in codice: i segreti dei trafficanti di sigarette

Depositi e magazzini per custodire le sigarette di contrabbando, furgoni e camion parcheggiati in garage a pagamento per trasportare le casse di bionde, nomi in codice per condurre in porto gli affari. L’inchiesta della Procura europea e della guardia di finanza sul traffico di «bionde» ha portato all’individuazione di gruppi criminali ben rodati. In città, l’organizzazione, diretta, secondo l’accusa, dalla famiglia Li Causi, avrebbe avuto a disposizione numerosi depositi di stoccaggio in vari quartieri e diversi mezzi, per lo più intestati a terzi soggetti, posteggiati stabilmente all’interno di aree di sosta a pagamento, chiuse o dotate di servizi di vigilanza.

«Uno dei depositi, in via Zancla 11, detto la “salumeria” - spiega il giudice Claudia Rosini nell’ordinanza di custodia cautelare -, è destinato alla movimentazione quotidiana della merce, un “magazzino di funzionamento” in cui vengono concentrate le sigarette da distribuire nel breve periodo che viene rifornito, all’occorrenza, prelevando i tabacchi dagli altri siti presso i quali gli indagati accedono con meno frequenza.