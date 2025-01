Palermo, Ranocchia il re degli assist: «Ma ora voglio i gol» - L'INTERVISTA

Due assist, tanta corsa, determinazione e quando è servito anche spirito di sacrificio: Ranocchia è stato uno dei migliori in campo nella sfida contro il Modena, che ha visto il Palermo tornare al successo e rilanciarsi in zona play-off. È solo il primo passo di un percorso, ma il centrocampista classe 2001 sa bene che ancora è presto per esultare, piuttosto occorre continuare a seguire questa linea. Per lui già cinque passaggi vincenti, che lo proiettano in vetta alla classifica dei migliori assist-man della formazione di Dionisi, insieme a Di Francesco. Gli ultimi due suggerimenti sono stati importanti e preziosi, arrivati entrambi con il piede «debole» (il sinistro), che Ranocchia utilizza con grande naturalezza e precisione.

Il successo con il Modena scorsa vi consente di respirare e guardare con occhi diversi alla seconda parte del campionato che è appena iniziata. Che significato ha questa vittoria?

«È stata molto importante perché volevamo iniziare l’anno bene dopo un periodo complicato. È stata una partita in cui abbiamo concretizzato quello che abbiamo costruito e abbiamo avuto una grande solidità difensiva che ci ha portato a vincere la partita. Questi tre punti regalano sicuramente entusiasmo e fiducia, senza esagerare, rimanendo con i piedi per terra, sapendo che ancora il percorso è lungo».