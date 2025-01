Palermo, alla scuola Principessa Elena in arrivo il riscaldamento per il bimbo disabile

La mobilitazione di Comune e Amg per la scuola Principessa Elena c’è stata. Dopo la segnalazione dei genitori del bambino con disabilità, che frequenta l’asilo al plesso di via Ustica, qualcosa si comincia a muovere. Nella classe del piccolo sarà posizionato un condizionatore portatile che servirà a rendere l’ambiente più confortevole e meno freddo. Amg Energia, insieme al Comune, ha deciso di risolvere così, in attesa della sostituzione della caldaia che non può essere riparata, l’emergenza freddo nella scuola e nella classe del bambino con disabilità in particolare.

Il piccolo di tre anni, affetto da più patologie, non può stare, infatti, in una scuola gelida. Rischierebbe di stare male, data la sua salute cagionevole. Per questo i genitori avevano preso in considerazione l’idea di ritirarlo da scuola e tenerlo a casa, al sicuro. Per lui un raffreddore, un’influenza o peggio ancora un’infezione delle vie aeree, potrebbe essere fatale. Segnalato il caso delicato al Giornale di Sicilia, il papà di Francesco, nome di fantasia per tutelare la sua privacy, ha ricevuto rassicurazioni.