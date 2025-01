La tragedia nella villa di Cefalù, sotto accusa anche la caldaia

Colpo di scena nella casa-killer di Cefalù dove un turista tedesco ha perso la vita nei giorni scorsi a causa dell’inalazione di monossido di carbonio. Il camino presente nell’abitazione potrebbe non essere stata la causa della morte di Jonathan Feierabend, di 36 anni, e della grave intossicazione della sorella Katharina di 34 anni, del patrigno Elmo Pargmann di 63 anni e della madre Patrizia Pargmann di 60 anni. O per meglio dire, potrebbe non essere stata l’unica causa. Dagli accertamenti «irripetibili» ordinati dalla Procura di Termini Imerese all’interno dell’abitazione, sono emersi almeno due elementi di una certa importanza. Il primo è quello che alla prova dell’accensione di una caldaia, che si trova all’esterno dell’immobile ma ad essa collegata attraverso una bocchetta, sono saliti i valori di monossido di carbonio superando la soglia consentita. Questa potrebbe quindi essere stata la causa della morte, anche se siamo ancora nell’ordine delle ipotesi e non delle certezze.