Trafficanti di sigarette, i gommoni dalla Tunisia e il trasporto sotto scorta

I contrabbandieri tunisini, guidati da Mongi Ltaief, che «vanta» anche precedenti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, utilizzavano natanti altamente attrezzati per trasbordare le sigarette dalla Tunisia alla Sicilia. Per raggiungere il loro scopo possibilmente con pochi rischi, pescherecci e gommoni venivano equipaggiati con i Gps nautici di ultima generazione e condotti da scafisti esperti, spesso reclutati direttamente dal numero uno dell’organizzazione.

Le indagini erano partite a novembre del 2021 quando, nelle acque di Marsala, era stato intercettato e sequestrato un gommone, risultato modificato con l’installazione di un serbatoio di carburante per estenderne la capacità fino a 400 litri, necessari per la coprire la tratta tra la Sicilia e la Tunisia. Da qui erano scattati i controlli della guardia di finanza, attraverso le intercettazioni e la localizzazione con i sistemi satellitari, per scoprire che le imbarcazioni viaggiavano seguendo rotte poco battute per evitare gli «incontri» con le pattuglie navali tunisine e italiane.