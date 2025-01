Boom di domande per l'acquisto di case in Sicilia

È stato un mercato immobiliare vivace quello del 2024 in Sicilia, con i prezzi di vendita che sono cresciuti del 2,6% e i canoni di affitto del 5,4% nei 12 mesi. Nel frattempo, è aumentata anche la domanda in entrambi i comparti, con il +2,5% per le locazioni e addirittura il +15,4% per le compravendite. Queste sono alcune delle fotografie scattate da Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare. Secondo l’analisi, chi compra casa in regione oggi deve sborsare mediamente poco meno di 1.150 euro/mq, mentre chi propone sul mercato il proprio immobile in locazione chiede, di media, 7,7 euro/mq. Se si approfondiscono i trend delle due big siciliane, Catania e Palermo, a livello di prezzi di vendita Palermo è cresciuta più del doppio rispetto a Catania in tutto il 2024 (+5,2% vs. +2,1%), confermandosi la città più cara in regione per acquistare un immobile (1.449 euro/mq medi). Passando alla locazione, è ancora Palermo ad aver sperimentato una crescita superiore dei prezzi negli ultimi 12 mesi (+10,5%), arrivando a 8,7 euro/mq medi. In questo caso, però, Catania rimane comunque la città più costosa, con 9,3 euro/mq medi.