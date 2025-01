Striscia la Notizia, a Palermo i murales che omaggiano il figlio ucciso di un boss

Questa sera a Striscia la notizia, alle ore 20,35 su Canale 5, Stefania Petyx è a Palermo, dove - tra i murales dedicati a Falcone e Borsellino e a Don Pino Puglisi - scopre diversi omaggi al figlio di un noto boss condannato per mafia. «Si tratta di un ragazzo ucciso nel 2021 in un regolamento di conti e che - al momento dell’omicidio - risultava anch’egli sotto processo per fatti di droga», spiega l’inviata di Striscia. Petyx scopre addirittura che il murales presente nella piazza della Vucciria, mercato storico frequentato quotidianamente da migliaia di cittadini e turisti, non è l’unico omaggio al giovane. «Ce ne sono altri, tra cui un manifesto con un altarino illuminato di notte. E guai a chi li tocca, un residente mi ha riferito che scoppierebbe una guerrà, perché quel cognome incute ancora molto timore tra la comunità: l’ex Questore, in passato, era riuscito a rimuoverli, ma poi sono ricomparsi», continua l’inviata.