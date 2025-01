Pd Sicilia: già oltre 500 firme per le primarie

Sarebbero oltre cinquecento, secondo i promotori, le firme raccolte a corredo della lettera di alcuni componenti del Pd siciliano per chiedere alla segretaria nazionale Elly Schlein di mantenere lo strumento delle primarie nello statuto regionale del partito. «In poche ore abbiamo raccolto centinaia di firme - spiega Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania e deputato

regionale del Pd all’Ars -. Si tratta di un appello sottoscritto da rappresentanti delle istituzioni, da amministratori locali, dirigenti e quadri di partito, tesserati, militanti, rappresentanti di organizzazioni sociali che hanno nel nostro partito un punto di riferimento per la partecipazione alla vita pubblica».

«La sottoscrizione non vuole essere divisa»

La raccolta firme, nei prossimi giorni passerà per i canali telematici e quindi si potrà effettuare anche online. «Donne e uomini - prosegue Burtone - chiedono che il Pd siciliano rimanga un partito aperto, come sta facendo a livello nazionale la segreteria Schlein, proprio attraverso lo strumento delle primarie che sono un elemento identitario e distintivo del nostro partito». Rispetto a quanto detto sabato scorso da Igor Taruffi, responsabile organizzativo del Pd nazionale, nel discorso di chiusura dell’assemblea regionale del partito a Palermo, richiamando alla non divisione all’interno del partito, soprattutto se a mezzo stampa, Burtone specifica: «Questa sottoscrizione non vuole essere divisiva ma costruttiva, chiediamo che vi sia a livello nazionale la giusta consapevolezza di quello che sta accadendo in Sicilia e della necessità di rigenerare il Pd siciliano con le primarie per riconnetterlo con la società e per rinnovare l’attuale segreteria regionale dopo numerose sconfitte: le ultime elezioni amministrative, regionali, nazionali, ed europee, eleggendo una nuova segreteria regionale per guidare la nuova fase».