Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato, in flagranza di reato, un palermitano di 39 anni A.N. accusato di detenzione ai fini di spaccio, di droga. Fermato dai poliziotti a bordo dell’auto in via Belmonte Chiavelli l’uomo è stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish. L’arresto è stato convalidato dal Gip.