Palermo, bimbo di sette anni investito sulle strisce insieme alla mamma: caccia all'auto pirata

Momenti di paura ieri pomeriggio in via Roma: un’auto pirata ha investito un bambino di sette anni che attraversava sulle strisce con la mamma.

Il piccolo ha perso conoscenza, per poi riprenderla dopo l’intervento dei soccorritori del 118. Ora è ricoverato all’Ospedale dei Bambini e la polizia da ieri pomeriggio è alla ricerca dell’automobilista che lo ha preso in pieno, all’altezza di piazza San Domenico: incidente dovuto con ogni probabilità all’alta velocità e all’asfalto bagnato per la pioggia ma chi era alla guida del mezzo si è subito dato alla fuga senza lasciare traccia, non prestando il minimo soccorso alla donna e al suo bambino. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e interrogato i testimoni alla ricerca del numero di targa.

Madre e figlio sono stati subito soccorsi dai passanti e sul posto in pochi minuti è giunta l’ambulanza con a bordo anche un medico rianimatore.