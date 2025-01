Maltempo, strade allagate a Palermo e provincia

Strada allegate, a Palermo e provincia, a causa della pioggia che cade da ieri (12 gennaio 2025). Disagi nel capoluogo siciliano: in via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che a ogni pioggia si trasforma in un lago. Problemi anche in provincia: sulla statale 113 traffico rallentato a causa di allagamenti in più punti.

A Palermo le piogge di questi giorni hanno di nuovo provocato la riapertura di buche sull’asfalto che erano state sistemate in qualche modo dall’amministrazione comunale con interventi tampone.