Grosso masso si stacca da Monte Cuccio e piomba su un magazzino: danni, ma nessun ferito

Un grosso masso si è staccato si è staccato da Monte Cuccio a Palermo ed è finito contro un garage di un residente in via Capaci nella zona di via Castellana a Borgo Nuovo.

Il masso ha provocato danni, tanto che i vigili del fuoco hanno interdetto l’uso del magazzino comunicando quanto successo al Comune. Non ci sono stati feriti.

C’è da verificare le condizioni del monte in quella zona la cui vegetazione è stata distrutta dagli incendi che si sono verificati in questi anni. È possibile che la causa sia anche da addebitare alle piogge che da diverse ore hanno interessato il capoluogo e la provincia.