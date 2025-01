Partinico, il liceo Garibaldi verso il cambio di nome: il sindaco Rao propone di intitolarlo all'ex preside Vito Cartosio

ia il nome di Giuseppe Garibaldi per far spazio a quello dell’indimenticato preside Vito Cartosio. Il sindaco Pietro Rao ha avanzato ufficialmente richiesta alla dirigente scolastica Lucia La Fata del liceo di via Filippo Testa affinché avvii l’iter per la modifica dell’intitolazione della scuola che porta il nome dell’eroe dei due mondi. «Ci aspettiamo dal liceo una particolare sensibilità a questa nostra proposta» ha detto il primo cittadino. La lettera è stata inviata anche al consiglio d’istituto e ai docenti.

Un servizio completo di Michele Giuliano sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi