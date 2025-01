Palermo, ancora violenza sui mezzi pubblici: un altro autista dell'Amat aggredito dopo un incidente

Ancora un autista dell’Amat aggredito a Palermo. Una vettura con a bordo tre uomini e una donna si è scontrata con un autobus del trasporto pubblico in viale Regione Siciliana ad angolo con via Perpignano nella zona del supermercato Lidl. Gli occupanti dell'auto hanno aggredito l’autista e hanno iniziato a dare colpi contro il mezzo.

Il conducente e i passeggeri si sono chiusi dentro l'autobus in attesa dell’arrivo della polizia. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il guidatore rimasto ferito.

Qualche giorno fa un altro episodio, che evidenzia una drammatica escalation di aggressioni sui mezzi pubblici, era avvenuto a piazza Indipendenza sulla linea notturna N2. Quella volta a finire in ospedale era stato un conducente che aveva avuto il coraggio di difendere una ragazza molestata da un passeggero. Un gesto che gli era costato caro: era stato colpito con un pugno in viso che, oltre a rompere gli occhiali e il labbro, gli aveva provocato un lieve trauma cranico guaribile in sei giorni.